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Aktüel Yolcular seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek
Aktüel

Yolcular seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek

İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:52:00 -
Yolcular seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi kapanmanın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kısmi kapanma sürecinde yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek, havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.

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