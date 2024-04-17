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Yaşam Yolcular ihbar edince ortaya çıktı! Edirne’de alkol faciasının eşiğinden dönüldü
Yaşam

Yolcular ihbar edince ortaya çıktı! Edirne’de alkol faciasının eşiğinden dönüldü

Yeniakit Publisher
2024-04-17 16:52:00 -

Edirne'de yolcu minibüsü kullanan şoförün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Edirne’de içi yolcu dolu minibüsün şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

Edirne toplu ulaşım sistemine ait şehir içi minibüse binen bazı yolcular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şoförün alkollü olabileceğini ihbar etti. Minibüsün geçiş güzergahında uygulama yapan polis ekipleri, minibüsü durdurdu.

Polis ekipleri tarafından şoföre yapılan alkol kontrolünde, şoför Erdal Ö.’nün 3,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen şoföre 9 bin 581 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine de el konuldu.

Minibüste bulunan yolcular başka minibüse bindirilerek yolculuklarına devam etti. Alkollü şoför ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, minibüs de otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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