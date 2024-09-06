Yolcu uçağında bomba alarmı! Erzurum'a acil iniş yaptı
Hindistan'dan Almanya'ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının kapatıldığını açıkladı.
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.
ERZURUM VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Erzurum hava sahasının kapatıldığını bildiriden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçakta 247 yolcu ve mürettebat olduğunu açıkladı. Vali Çifti, uçağın tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Uçağa gelen ekiplerin kabin içinde ve yolcuların valizlerinde bomba araması yaptığını bildirdi.