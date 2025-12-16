  • İSTANBUL
Yolcu uçağı ABD'ye ait savaş uçağı ile havada çarpışmaktan son anda kurtuldu
Dünya

Yolcu uçağı ABD’ye ait savaş uçağı ile havada çarpışmaktan son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yolcu uçağı ABD’ye ait savaş uçağı ile havada çarpışmaktan son anda kurtuldu

JetBlue Havayolları’nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağı, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı ile havada kıl payı çarpışmaktan kurtuldu. Pilot, transponderi kapalı olan askeri uçağın doğrudan rotalarından geçtiğini ve manevra yaptıklarını bildirdi.

JetBlue Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir uçakla çarpışma tehlikesi atlattı. Olay, Airbus A320 tipi yolcu uçağının Karayip ülkesi Curaçao'dan ABD’nin New York kentine uçtuğu sırada, Venezuela kıyılarının yaklaşık 64 kilometre açığında meydana geldi.

PİLOT: NEREDEYSE HAVADA ÇARPIŞIYORDUK

JetBlue’nun 1112 sefer sayılı uçağının pilotu, hava trafik kontrolü ile yaptığı telsiz konuşmasında yaşanan tehlikeyi şu sözlerle aktardı:

"ABD savaş uçağı bizden birkaç kilometre uzakta ve aynı irtifadaydı. Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk."

Pilot, çarpışmadan kaçınmak için hızla manevra yaptıklarını ve ABD savaş uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini belirtti.

FEDERAL MAKAMLARA BİLDİRİM YAPILDI

Olayın ardından JetBlue Havayolları bir açıklama yayınladı. Şirket, mürettebatın hızlı ve uygun prosedürleri uyguladığı için tebrik edildiğini belirterek:

"Bu olayı federal makamlara bildirdik ve her türlü soruşturmaya katılacağız."

Açıklamasında bulundu.

 

ABD Güney Komutanlığı da söz konusu olaydan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

