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Aktüel Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröriste hapis cezası
Aktüel

Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröriste hapis cezası

Van'da Tahran-Ankara seferini gerçekleştiren yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen PKK'lı terörist, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Dört yıl önce üzerinde el bombası ve "Glock" marka tabancayla yakalanan terörist, katıldığı terör saldırıları nedeniyle 2 yıl önce de ağırlaştırılmış müebbet ve 206 yıl hapisle cezalandırılmıştı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:58:23 -
Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröriste hapis cezası

VAN (AA) - Van'da, 5 yıl önce Tahran-Ankara seferini yapan yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen PKK'lı teröriste 53 yıl hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Temmuz 2015'te yolcu treninin Saray ilçesine Keçikayası bölgesinden geçişi esnasında tren raylarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 makinistin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren "Bahoz" kod adlı PKK'lı terörist D.K. hakkında açılan davanın karar duruşması Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada D.K. ve avukatından son savunmaları alan mahkeme heyeti, sanığa, "nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izin bulundurulması" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından 53 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

- 2 yıl önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı

Sanık, 21 Mayıs 2016'da Van Valiliği yakınlarındaki Beşyol Meydanı'nda saldırı hazırlığındayken yakalanmış ve üzerinde 2 el bombası ile "Glock" marka tabanca bulunmuştu.

21 Eylül 2015'te 13 askerin yaralandığı askeri konvoy ve Bebleşin Jandarma Karakoluna yönelik bombalı saldırıya katıldığı belirlenen terörist D.K, yargılandığı davada 2 yıl önce "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "ruhsatsız tabanca ve mermileri taşımak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 206 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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