Yolcu treni nehre düştü! Bangladeş'in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce can kaybının olacağı düşünülüyor.

Bangladeş'in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü, nehre düşen trende yüzlerce can kaybı olacağı endişeye neden oluyor. Bangladeş'te Sylhet şehrinden ve başkent Dakka arasında sefer yapan Udayon Ekspresinde kaza yaşandı. Sylhet şehrinden çıkarken köprü üstünden geçen yolcu trenindeki birkaç vagon köprünün çökmesiyle nehre düştü. Yetkililer 700 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve nehirden 7 ceset çıkarıldığını açıkladı. Kaza sonucu yüzlerce can kaybı olabileceği düşünülüyor. Çok sayıda ambulans sevk edildi Bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi. Bölgedeki vatandaşlar olay yerine akın ederek kazazedelere yardım eli uzattığı gözlendi. Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların düzenlediği çalışmalar devam ediyor.

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