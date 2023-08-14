Yolcu seçen taksiciler ayvayı yedi!

Fatih'te yol kenarında bekleyen müşteriyi aracına almayıp, yabancı turist beklemeye başlayan taksiciler yakalandı. Yolcu seçerek turist müşteriye hizmet vermek isteyen 2 taksi, 10 gün trafikten men edildi.

Yolcu seçen taksicilerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, ruhsat süreleri bittiği halde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64’er lira olmak üzere toplam 8 bin 128 lira para cezası uygulandı.

Fatih'te önceki gün meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almamıştı. Yabancı turist beklemeye başlayan taksicilere ise vatandaşlar tepki göstermişti. Taksici “Benim kimi alacağım sizi ilgilendirmez” diyerek şoke eden bir açıklamada bulunmuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında çalışma başlatıldı.

Sürücülerden Saim T. ve Bilal D.'un yolcu seçme eylemleri nedeniyle İBB Tuhim görevlileri ile irtibata geçilerek taksilerin çalışma ruhsatları askıya alınması sağlandı. Müşteri seçen taksicilerin ruhsatlarının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64’er lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira para cezası uygulandı.

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Yapılan işlemlerin ardından 2 taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi. İHA