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Yolcu otobüsünde yangın çıktı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:01
Yolcu otobüsünde yangın çıktı!

Alınan bilgiye göre, içerisinde yolcu bulunmayan 59 SF 292 plakalı yolcu otobüsü, yakıt almak için Hürriyet Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Yangını fark etti, aracı durdurdu

Yakıt aldıktan sonra istasyondan 20-25 metre kadar uzaklaşan otobüsün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden şoför, otobüsü durdurdu.

İtfaiye ve çevredekiler müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve çevredekiler yangını söndürdü. Yangın sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:01
  1. Tekirdağ
  2. yolcu otobüsü
  3. yangın
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