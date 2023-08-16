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Gündem Yolcu otobüsünde rezalet
Gündem

Yolcu otobüsünde rezalet

Yeniakit Publisher
2023-08-16 12:40:00 -
Yolcu otobüsünde rezalet

Bolu’da, TEM Otoyolu'nda narkotik polislerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinde yapılan aramada, 35,55 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik uygulama yaptı. Uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan M.D.'nin (20) üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Aramalarda 35,55 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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