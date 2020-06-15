  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yolcu otobüsünde piton şoku!

Antalya'da kutuyla şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru piton havasızlıktan öldü. Kutuyu Kaş ilçesinden otobüse verdiği belirlenen kişiye 7 bin 967 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:23:00 -
Yolcu otobüsünde piton şoku!

Antalya'da yolcu otobüsüyle şehir dışına çıkarılmaya çalışılan 4 piton yavrusu, konuldukları kutuda havasızlıktan öldü.

Kaş ilçesinden Antalya Otagarı'na gelen bir otobüsten aktarma amacıyla indirilen bagajlar X Ray cihazından geçirildiği sırada güvenlik görevlileri bir kutuda yılanlar olduğunu fark etti.

Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda boyları yaklaşık 2'şer metre 4 piton yavrusu bulunduğu ve yılanların havasızlıktan öldüğü tespit edildi.

Kutuyu Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde otobüse verdiği belirlenen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlalden 7 bin 967 lira idari ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı