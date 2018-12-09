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Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin yakalandı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan İran uyruklu 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09 Aralık 2018 Pazar 21:00
Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin yakalandı

Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara karayolunda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada, bagaj bölümünde karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.

İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:00
  1. Kırıkkale
  2. Van
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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