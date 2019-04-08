Yolcu otobüsünde 19 kaçak göçmen yakalandı Niğde- Adana Yolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde durdurulan bir otobüste, Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.

Niğde’de polis tarafından durdurulan yolcu otobüsündeAfganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.



Niğde- Adana Yolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde asayiş uygulaması yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülürken, otobüs sürücüsü M.T., ikinci şöför Y.T. ve muavin H.T. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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