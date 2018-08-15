Yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu tutuklandı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:39
Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Uşak Şeker Fabrikası yakınlarındaki arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yapılan aramada, eşyaları arasında toplam 14 kilo 400 gram esrar bulunan C.Ç. (55) ile oğlu O.Ç. (35) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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