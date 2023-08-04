  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı
Gündem

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 08:32:00 -
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde saat 23.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay İzmir-Ankara Kara Yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Fahri Ö. (62) idaresindeki 06 CTY 424 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü İzmir yönünden Ankara istikametine gitmekte olan İhsan K. (63) idaresindeki 27 P 9671 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada otobüste yolcu olarak bulunan Arkut Z. K. (17), Selen F. K. (20) ve Adem Y. (52) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu

Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü
Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü

Gündem

Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü

YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni genelkurmay başkanı
YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni genelkurmay başkanı

Gündem

YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni genelkurmay başkanı

FETÖ'cülerin aklını alan atama
FETÖ'cülerin aklını alan atama

Gündem

FETÖ'cülerin aklını alan atama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23