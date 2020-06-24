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Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Uşak'ta yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 05:28:00 - 2020-06-24 06:01:13
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, Banaz-Uşak karayolu Kaklık köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: Çorum-İzmir istikametinde seyreden Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan yolculardan yaralanan 18 kişi il ve ilçe hastanelerine kaldırıldı. Sağlık ekipleri otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile yedek şoför Nurettin Erdem'in öldüğünü belirledi. Ölen 2 şahsın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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