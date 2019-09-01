0553 313 94 23

Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4’ü turist 13 yaralı

Antalya’da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü turist 13 kişi yaralandı.

01 Eylül 2019 Pazar 22:10
Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4’ü turist 13 yaralı

Antalya’da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü turist 13 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D400 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.



Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü ile Yaşar Y. idaresindeki 07 S 3140 plakalı tur otobüsü çarpıştı. Kazada tur otobüsünde bulunan 4 turist ile birlikte toplam 13 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüslerdeki yolcular sağlık ekipleri veAntalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Manavgat’taki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle araç trafiğine bir süre kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yenidenaçıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılma talebine ret
    1. Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin..
    2. Silahlı saldırıların ardından ABD'de o..
    3. "Bir Müslüman'ı cezalandır günü"..
    4. Erdoğan-Babis ortak basın toplantısı
    5. TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas..
    6. Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler
    7. Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek..
    8. Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin..
    9. Tekirdağ’da seyir halindeki kamyon..
    10. Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen..
    11. Rusya’da freni patlayan tır iki aracı..
    12. Bakan Soylu, BM Mülteciler Yüksek..
    13. Savcı Sayan'dan DİSK'e sert tepki:..
    14. Motora giren yavru kedi sürücüye zor..
    15. Malatya’da beyzbol sopları ile iş..
    16. Yüksekova’da asansör boşluğuna düşen..
    17. Erdoğan-Babis ortak basın toplantısı
    18. "Hepimiz madalya istiyoruz"
    19. İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj..
    20. Londra’da Hindistan karşıtı protesto
    21. Kula er meydanında Başpehlivan yine..
    22. CHP'nin hukuksuzluklarını anlattı!..
    23. Siyasetçi Bülent Akarcalı kimdir?
    24. Bursasporlu taraftarlardan gelin ve..
    25. Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi
    26. Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın..
    27. Afrika Birliğinden Güney Afrika'daki..
    28. Bu vitaminler saç dökülmesine iyi..
    29. Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona..
    30. Hastaneden suçlu kaçırmaya..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız