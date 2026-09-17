Avrupa'yı sallayacak Avrupa Ligi bombasını patlattı! 'Sürpriz' deyip canlı yayında duyurdu

Reo-Coker Beşiktaş'la ilgili yorumunda, "Sürpriz yapabilecek takım olarak Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş demek istiyorum. Fiorentina ile altıncı, Bologna ile sekizinci oldu. Ayrıca Vlahovic'le yeniden beraberler. Leandro Trossard'ı da unutmamak gerekiyor. Beşiktaş son dönemde dengeli gözükmedi ama sürpriz yapabilecek takım olabilirler." ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Marsilya'nın ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşı karşıya gelecek.