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Avrupa'yı sallayacak Avrupa Ligi bombasını patlattı! 'Sürpriz' deyip canlı yayında duyurdu

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Avrupa'yı sallayacak Avrupa Ligi bombasını patlattı! 'Sürpriz' deyip canlı yayında duyurdu

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde sezonu Marsilya karşında açacak. İlk maç öncesinde siyah-beyazlıların turnuvadaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

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Foto - Avrupa'yı sallayacak Avrupa Ligi bombasını patlattı! 'Sürpriz' deyip canlı yayında duyurdu

Mücadele öncesinde CBS Sports'ta yayınlanan bir programda Avrupa Ligi'nin şampiyonu, en golcü oyuncusu ve sürpriz takımıyla ilgili bir değerlendirme yapıldı.

#2
Foto - Avrupa'yı sallayacak Avrupa Ligi bombasını patlattı! 'Sürpriz' deyip canlı yayında duyurdu

İngiliz eski futbolcu Nigel Reo-Coker, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nin bu sezonki sürpriz takımı olabileceğini söyledi.

#3
Foto - Avrupa'yı sallayacak Avrupa Ligi bombasını patlattı! 'Sürpriz' deyip canlı yayında duyurdu

Reo-Coker Beşiktaş'la ilgili yorumunda, "Sürpriz yapabilecek takım olarak Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş demek istiyorum. Fiorentina ile altıncı, Bologna ile sekizinci oldu. Ayrıca Vlahovic'le yeniden beraberler. Leandro Trossard'ı da unutmamak gerekiyor. Beşiktaş son dönemde dengeli gözükmedi ama sürpriz yapabilecek takım olabilirler." ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Marsilya'nın ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşı karşıya gelecek.

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