THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Yolcu otobüsü devrildi! 20 yaralı

Mersin Tarsus'da yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

16 Kasım 2018 Cuma 08:55
Yolcu otobüsü devrildi! 20 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

İstanbul-Mersin seferini yapan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Damlama mevkisinde devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus'daki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 08:55
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Tarsus
  4. otobüs kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
    1. Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! Çok..
    2. ABD'de ölü sayısı 66'ya yükseldi!
    3. Turgut Tarhanlı gözaltında mı alındı?
    4. Fethullah Gülen iade mi edilecek?
    5. İstanbul'da Öğretim üyelerine operasyon!
    6. Helikopter düşürene altın!
    7. Yolcu otobüsü devrildi! 20 yaralı
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. Suudi Arabistan beklemediği yerden..
    10. Suudi Arabistan bunu hiç beklemiyordu!..
    11. Çin'den Myanmar zulmüne destek
    12. Günün en acı haberi... Feci şekilde..
    13. Irak'ta 6 milyon dolar çöpe gitti
    14. FETÖ'nün Mustafa Sarıgül talimatı..
    15. Karlov cinayetinde yeni gelişme
    16. Amerika'daki kar fırtınası yüzlerce..
    17. California'daki yangınlarda bilanço..
    18. Bakanlık 15 AB uzman yardımcısı alacak
    19. Bim indirim ürünler listesi 16 Kasım..
    20. Amerika Senatosunda Suudi Arabistan'a..
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!