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Gündem Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Gündem

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Balıkesir'de salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:44:00 -
Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü. 

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. 

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, "Birçok araç çarpışmış, ben durdum ama arkamdan gelen tır bana çarptı. Aracım pert oldu, sonra aşağı inip vatandaşlara yardım ettik. Kazaya neden olan tır kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı. Şimdi güvenlik güçlerince gözaltına alınmış." ifadelerini kullandı.

 

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