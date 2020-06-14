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Aktüel

Yola devrilen ağaç köye giriş ve çıkışı kapattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yola devrilen ağaç köye giriş ve çıkışı kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:10:10 -
Yola devrilen ağaç köye giriş ve çıkışı kapattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yola devrilen ağaç köye giriş ve çıkışı kapattı.


İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü Kadılar Mahallesinde etkili olan fırtına sonrası yola devrilen ağaç yüzünden köye giriş ve çıkışta aksaklık yaşandı. Devrilen ağacın kaldırılması için köylüler itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalara köylülerde destek verdi. Yola devrilen ağaç uğraşlar sonucu traktörle çekilerek köy yolunun açılması sağlandı.

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