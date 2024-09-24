Yola devam mı tamam mı? Galatasaray yıldız futbolcu için kararını verdi!

Sezona Süper Kupa finali mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, Okan Buruk ile yollarını ayırma noktasına kadar geldi. Bir süre Fatih Terim ismi yeniden takımla anılmaya başlandı. Daha sonra yapılan transferlerle moral bulan Galatasaray camiası, transfer sezonunda dünyanın en iyi forvet oyuncuları arasında gösterilen Nijeryalı Victor Osimhen’i kiralık şekilde kadrosuna kattı. Son olarak Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.

OSİMHEN İÇİN KARAR VERİLDİ!

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı yıldız forvet oyuncusu Victor Osimhen için karar verildi.

Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Osimhen için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu açıklamalar gerçekleştirdi. Osimhen’i bir sonraki sezon için de takımda tutmayı hedefliyoruz diyen Hatipoğlu şöyle devam etti:

Osimhen'in ocak ayında ayrılması söz konusu değil. Hatta Osimhen'i sonraki sezon da oynatmanın planını yapıyoruz.

Osimhen, haziran ayına kadar Galatasaray’ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen’i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar.

"OSİMHEN ÇOK MUTLU"

Oyuncu Galatasaray’a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray’a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok.