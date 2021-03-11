  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yola çıkan çakala çarpmamak için direksiyonu kırdı...
Yerel

Yola çıkan çakala çarpmamak için direksiyonu kırdı...

Düzce'de yoluna çıkan çakala çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:31:00 -
Yola çıkan çakala çarpmamak için direksiyonu kırdı...

Düzce, Kuyumcuhacıali Mahallesi'nde 81 ABP 310 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nergiz Taymaz, aniden yola çıkan çakala çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada devrilen otomobil yaklaşık 25 metre sürüklendi.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin çarptığı çakal, yol kenarına düşerek telef oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi
Gündem

Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçimlerde terör sevici HDP'nin oylarıyla kazandığını terör sevici HDP Nazilli İ..
Bölgede kriz her an patlak verebilir!
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu belirtere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay