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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri iptal edildi
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre; Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:25:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

Diğer seferlerin ise olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

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