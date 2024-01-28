Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Geçidi'ndeki sis ve kar dronla görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü yol havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda yağış artarak devam ediyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kar ve sis havadan görüntülendi!
Özellikle Bakacak, Darıyeri ve Sarıçökek mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Etkili olan kar yağışı ve sis havadan havadan da görüntülendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor.
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