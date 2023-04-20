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Yola çıkacaklar dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 17:59:00 -
Yola çıkacaklar dikkat!

Ramazan Bayramı arifesinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik akıcı seyrediyor.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar aileleriyle birlikte yola koyuldu.

Kocaeli’de yolun üç şeritten iki şeride düştüğü rampa ve viyadüklerde trafik normal seyretti. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde de trafik yoğunluğu oluşmadı.

İstanbul yönünde yaşanan maddi hasarlı kaza sebebiyle kısa süreli yavaşlama meydana gelirken, araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normal akışına döndü.

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