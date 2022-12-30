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Gündem Yola çıkacaklar dikkat!
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 09:11:00 -
Yola çıkacaklar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli Geçişi'nin 3-7. kilometrelerinde havalandırma sistemine ait jet fanların aylık periyodik bakım ve onarımı yapılıyor. Bu nedenle 23.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde önce sol ve orta, ardından sağ ve orta şeritlerde çalışma gerçekleştirilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Karaburun kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikinci ve üçüncü şeritlerden sağlanıyor.

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun (Yenice Kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapımı nedeniyle ulaşım diğer yollardan devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Turhal-Amasya yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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