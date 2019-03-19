Yol verme tartışmasında silah sesleri
İstanbul'da yol verme tartışmasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı19 Mart 2019 Salı 11:14
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Şirinevler Mahallesi Yakut Sokak’ta, B.S. ile Z.Ç. arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Z.Ç. silahla ateş ederek, B.S'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.
YORUM YAZ