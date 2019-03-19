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Yol verme tartışmasında silah sesleri

İstanbul'da yol verme tartışmasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

19 Mart 2019 Salı 11:14
Yol verme tartışmasında silah sesleri

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Yakut Sokak’ta, B.S. ile Z.Ç. arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Z.Ç. silahla ateş ederek, B.S'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:14
  1. İstanbul Bahçelievler

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