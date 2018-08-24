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Yol verme kavgası kanlı bitti! Yaralılar var...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, otomobillerdeki iki grup arasında 'yol verme' yüzünden çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 12:22
Yol verme kavgası kanlı bitti! Yaralılar var...

Olay, gece saatlerinde, Düzce'nin Gökyaka ilçesi Şaziye köyü Kahveler mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü ve yanındakiler ile başka otomobilde bulunan E.D., M.D., M.A.D. ve M.N. arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun araçlardan inmesiyle büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Yakındaki kahvede oturanlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada otomobilden silahını alıp, ateş etmeye başlayan kişi, E.D., M.D., M.A.D. ve M.N.'yi yaraladı. Kimliği belirsiz kişiler, daha sonra otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kavgaya karışanların kimliklerinin ve kullandıkları otomobillerin plakalarının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:22
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