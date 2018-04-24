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Yol verme kavgası kanlı bitti!

İstanbul Şişli'de bir taksici ile yaya arasında yol verme tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmanın sonu kanlı bitti.

24 Nisan 2018 Salı 12:01
Yol verme kavgası kanlı bitti!

İstanbul Şişli'de taksi sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Polat arasında yol verme tartışması çıktı.

TAKSİCİ BIÇAK ÇEKTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü, Polat'a bıçakla saldırdı. Polat, aldığı bıçak darbesiyle sağ kolundan yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı Polat'ın koluna bez sararak ilk müdahaleyi yaptı.

"KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYORDUM..."

Olay sorası kolundan yaralanan Polat, "Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik zaten yoğundu. Bana 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de "karşıya geçiyorum" dedim. Sonra bana küfür etti. Ben de yanına giderek 'Neden küfür ediyorsun' dedim. Bana tekrar küfür edince ben de yumruk attım. Sonra bana bıçakla saldırarak kolumdan yaraladı" dedi.

TAKSİCİ GÖZALTINDA

Yaralı Polat polis aracıyla Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:01
  1. İstanbul
  2. şişli
  3. yol verme kavgası
  4. taksici

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