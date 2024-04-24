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Yaşam Yol verme kavgası kanlı bitti
Yaşam

Yol verme kavgası kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2024-04-24 00:53:00 -
Yol verme kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da trafikte çıkan yol verme kavgasında bir şahıs kendisi ile birlikte 3 kişiyi tabancayla vurup yaraladı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde M.Ö. (44) aynı yerde oturan O.E. (25) ve M.K. (27) ile arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarını durduran şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti. Olay sonrası aynı yerde oturan M.Ö. ve O.E., tekrar karşılaştı. Daha sonra M.Ö., evinden getirdiği tabanca ile O.E.'ye ateş açtı. Bu sırada O.E., tabancayı almak istediği sırada silahın ateş alması ile M.Ö. ile birlikte seken mermilerden annesi ile yürüyüş yapan A.G.B. (4) yerden seken mermiyle yaralandı.

Ağır yaralanan O.E., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, A.G.B., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, M.Ö., ise İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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