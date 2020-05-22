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Dünya

Yol ortasında 1 milyon dolar buldular

ABD'nin Virginia eyaletinde bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 00:49:00 -
Yol ortasında 1 milyon dolar buldular

Yerel medyadaki haberlere göre, Schantz ailesi araç kullanırken öndeki araca çarpmamak için aniden direksiyon kırdığı yolun ortasında çöp torbasına benzeyen bir nesneyi çiğnedi.

Yol ortasındaki torbayı çöpe atmak için araçlarından inen aile fertleri, yolun kenarında benzer bir torba daha bulunduğunu gördü ve ikisini de alarak kullandıkları kamyonetin arkasına attı.

Akşam eve geldiklerinde çöpe atmak için torbaları alan aile üyeleri, torbanın içinde küçük plastik paketler olduğunu fark etti.

Torbaların içini açıp bakan aile üyeleri, yaklaşık 1 milyon dolara yakın nakit para olduğunu gördü.

"Doğru olanı yaptılar"

Anne Emily Schantz, hemen polisi arayarak parayı teslim ettiklerini belirterek, "Çünkü bize ait olan bir şey değildi." dedi.

Torbaları teslim alan Caroline Polis Departmanından Scott Moser da Schantz ailesiyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Ailenin parayı iade etmesi gerçekten karakterini gösteriyor. Eminim bu kararı vermek kolay değildi, neredeyse 1 milyon dolar nakit. Ama doğru olanı yaptılar." diye konuştu.

Moser, para torbalarının bir bankaya nakil için posta servisine ait olduğunu zannettiklerini aktararak olayı araştırdıklarını belirtti.

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