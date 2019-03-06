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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde vatandaşlar, cadde üzerinde bir erkek cesedi buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:50
Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Tekirdağ Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi NATO Limanı karşısındaki Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Bayram Cambaz'a (51) ait olduğunu belirledi.

Şahsa gece saatlerinde otomobil çarptığı düşünülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:50
  1. İstanbul
  2. Tekirdağ
  3. marmaraereğlisi
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  5. Bayram Cambaz

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