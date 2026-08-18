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Yerel Yol kenarında ceset bulundu
Yerel

Yol kenarında ceset bulundu

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Yol kenarında ceset bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yol kenarında hareketsiz halde bulunan 58 yaşındaki Halil Karcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla’nın Milas ilçesinde sabaha karşı yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sürücüler durumu ekiplere bildirdi.

 

Milas’a bağlı Avşar Mahallesi yakınlarından sabaha karşı yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Halil Karcıoğlu (58) olduğu tespit edildi.

Bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Karcıoğlu'un cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Karcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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