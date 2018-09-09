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Yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

09 Eylül 2018 Pazar 17:49
Yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında İdil-Midyat karayolunun Yayvantepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.

İki oksijen tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirilerek etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:49
  1. el yapımı patlayıcı
  2. İdil
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