Yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.09 Eylül 2018 Pazar 17:49
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında İdil-Midyat karayolunun Yayvantepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.
İki oksijen tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirilerek etkisiz hale getirildi.
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