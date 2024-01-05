  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yol kenarına atılan 100 kilo bozuk sucuk imha edildi
Yaşam

Yol kenarına atılan 100 kilo bozuk sucuk imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-05 23:47:00 - 2024-01-06 00:07:30

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, yol kenarına atılmış yaklaşık 100 kilo etiketsiz ve bozuk sucuk ekiplerin incelemesinin ardından imha edildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, yol kenarına atılmış yaklaşık 100 kilo etiketsiz ve bozuk sucuk ekiplerin incelemesinin ardından imha edildi.

Düğerek Mahallesi yakınlarında yol kenarında çok miktarda sucuk olduğunu gören vatandaşlar, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

Belediye ve İlçe Tarım ekipleri yaptığı incelemede yaklaşık 100 kilo sucuğun etiketsiz, bozuk ve küflü olduğunu tespit etti.

Menteşe Belediyesi ekiplerince toplanan sucuklar imha edilmek üzere araç ile bulunduğu yerden alındı. İlçe Tarım ve Menteş Belediyesi Zabıta ekipleri imha edilen bozuk sucuklar ile ilgili tutanak tanzim etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23