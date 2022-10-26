Yol haritası sene sonuna kadar netleşecek

Önceki gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Türkiye’nin 7 boru hattı, 3’ü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olmak üzere 5 LNG tesisi ve 2 yer altı doğal gaz depolama tesisi olduğunu söyledi.

Anahtar ülke konumundayız

Dönmez, Türkiye’nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Dönmez, “Ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı 2022 sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır” ifadelerini kullandı.

Spt alımları çok değil

Rusya’yla gazın yanı sıra petrolde bir iş birliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Dönmez, şunları dile getirdi: “Türkiye’de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektörde TÜPRAŞ ve Star Rafinerisi örneği var. TÜPRAŞ’ın 4 rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle gerçekleştiriliyor. Yani bu kurumların spot alımları çok fazla değil. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor.”