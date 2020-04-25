Yol haritası şekillendi! Türkiye’den salgın sonrası yeni dünya düzeni için dev adımlar

‘Süper Güç’ olarak tanımlanan ülkelerin teker teker bozguna uğradığı koronavirüsle mücadelede parmak ısırtan Türkiye, salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde etkin bir rol üstlenmek amacıyla hazırlıklarını sürdürürken, bu hazırlıklar kapsamında atılacak adımlar da belli oldu.

Kendi enerjisini üreten yeni binalar yapılacak

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadele dünyaya örnek olmuş durumda. Sağlık altyapısıyla güven veren Türkiye, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünya düzenine karşı da hazırlıklarını yapıyor. Yapılan toplantılarda Türkiye, tarım ve gıda güvenirliğine ağırlık verecek, çevreci projeler hayata geçirilerek kendi enerjisini üreten yeni binalar yapılacak ve sağlıkta dünyada lokomotif olunacak.

“DSÖ, Türkiye’yi örnek alacak”

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Sağlık Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda, salgın sonrası şehirlerin karşılaşacağı zorluklar, salgının ruhsal etkileri ve koruyucu tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde akıllı, güvenli ve sağlıklı şehirlerin önemi bir defa daha ortaya kondu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bütün pandemilerde Türkiye'yi örnek alacağı belirtilirken, Türkiye'nin bu pandemiyi en hafif atlatacak ülkelerden birisi olduğu değerlendirildi.

Çevreci projeler önem kazandı

Salgınla beraber insan sağlığı, işsizlik ve ekonomik dengelerin bozulmasının yanı sıra doğanın yenilenmesi gibi olumlu sonuçların da ortaya çıktığı bildirildi. Bu sene dünyada hava ve su kirliliğinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en az orana ineceği belirtilirken artık çevreci projelerin hayata geçirilmesi öngörüldü.

Sağlık sektöründe lokomotif ülke Türkiye

Toplantıda, Avrupa ve ABD'de hastanede koridorlarında hasta yığılmasına ve çok sayıda hastanın aynı cihaza bağlanması gibi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekildi. Dünyadaki en düşük ölüm rakamlarına sahip ülkelerden biri olan Türkiye'nin geri kalan süreci de bu şekilde yürütmesi halinde sağlık alanında lokomotif olabileceği ifade edildi.

Sosyal mesafe bir ilke haline gelecek

Edinilen bilgiye göre; alınan tedbirler pandemi sonrasında dünyanın yeniden şekillendirilmesinde etkili olacak. Türkiye, özellikle tarım ve gıda güvenirliğini sağlama çalışmalarına ağırlık verecek. Sosyal mesafe bir ilke haline gelerek Türkiye'nin gündeminde yer alacak. Kendi enerjisini üreten yeni binalar yapılması ve her türlü mimariyi salgınlara karşı yeniden tasarlayarak altyapılarının güçlendirilmesi de planlananlar arasında.