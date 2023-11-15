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Gündem Yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun yeni dükkanı açılıyor
Gündem

Yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun yeni dükkanı açılıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-15 13:34:00 -
Yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun yeni dükkanı açılıyor

CHP’de 13 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vakıf kurup çalışma ofisi açacağı ve aktif siyasete böyle devam edeceği öğrenilmişti. CHP'li Tolgahan Erdoğan Kılıçdaroğlu için ofis açıldığını duyurdu.

CHP’de yapılan kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş ve partinin yeni lideri Özgür Özel olmuştu.

13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu ise aktif siyasete devam edeceğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun siyasete kuracağı bir vakıf üzerinden devam edeceği öğrenilmişti.

İKİ ŞEHİR İKİ OFİS

Odatv'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak.
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Mustafa Sarıgül'ün ekibinde yer alan CHP'li Tolgahan Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinin açıldığını duyurdu.

"Bugün itibariyle ofis hazırlıkları tamamlanmış olup Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesinde Genel Başkanımız ilk misafirlerini ağırladı ve önümüzde ki günlerde İstanbul'da da bir ofis binası tutulması bekleniyor." diyen Erdoğan, "II. Yüzyıl Vakfı olarak şu anda planlanan Vakfın önümüzde ki günlerde yasal süreçlerinin bitirilmesi planlanıyor. Vakıf sadece siyaset üretmeyecek , başta yoksulluk olmak üzere halkın birçok temel sorunu hakkında araştırmalar ve akademik çalışmalar yapan bir vakıf olarak önümüzde ki günlerde adından sıkça söz ettirecek." dedi.

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