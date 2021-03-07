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Yerel Yol çalışması sırasında bulundu! Bizans döneminden kalma...
Yerel

Yol çalışması sırasında bulundu! Bizans döneminden kalma...

Bursa'nın İznik ilçesinde bir yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Yapılan incelemelerde, kalıntıların Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:09:00 -
Yol çalışması sırasında bulundu! Bizans döneminden kalma...

Bursa’nın tarihi kenti İznik’te bir yol çalışmasında 1500 yıllık mezarlar ve insan kemikleri bulundu. UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik’te çevre yolu üzerinde yol çalışmalarında tarihi mezarlar ve insan kemikleri çıktı.

Şantiye yetkilileri Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar çalışmaları durdurdu. İncelemede mezarların Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi. İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri alanın 1. derecede sit alanı olması için çalışmaları başlattı. Alanda çok sayıda lahitin olduğu düşünülüyor.

Roma ve Bizans Tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, “İznik arkeolojik olarak çok zengin bir bölge. Bitinya’dan bugüne kadar gelen eserler. Şu anda bu bölgede yol çalışması var. Bu bölge nekropol alanı olduğu biliniyor. İş makinesi neticesinde bu tarih ortaya çıktı. Acilen koruma altına alınması lazım” dedi.

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