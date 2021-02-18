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Yerel Yokuş aşağı kayarken direğe tosladılar! O anlar böyle kaydedildi
Yerel

Yokuş aşağı kayarken direğe tosladılar! O anlar böyle kaydedildi

Kocaeli'de karda yokuş aşağı kayan 3 genç, yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarparak yola savruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 11:48:00 -

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan yokuş yolda eğlenmeye çıkan gençler, poşetle kaymaya başladı. Aynı poşete oturarak yokuşun başından kaymaya başlayan 3 genç ise yokuşun yarısında bir elektrik direğine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençler, yola düştü.

Eğlenme çabaları kötü sonla biten gençlerin elektrik direğine toslama anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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