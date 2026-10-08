YÖK'ün Veri Analizi Okulu, 16 modüllü Dijital Üniversite Platformu'na dönüşüyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde geçen yıl başlatılan Veri Analizi Okulu, 2026-2027 akademik yılında kapsamı genişletilerek Dijital Üniversite Platformu'na dönüşüyor. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre platform; yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında herkese açık ve ücretsiz eğitim imkanı sunacak.

Eğitimleri, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden dünya çapında tanınan akademisyenler verecek.

Üç okulda 16 eğitim modülü yer alacak

Platform; Yapay Zeka Okulu, Veri Analizi Okulu ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu'nu aynı çatı altında buluşturacak. Yürütücülüğü Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi üstlenecek; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de programa akademik katkı sağlayacak.

Modüllerin okullara dağılımı şöyle:

Yapay Zeka Okulu (3 modül): Makine Öğrenmesi, Kolaylaştırıcı Araçlar, Modern Yazılım Geliştirme

Veri Analizi Okulu (7 modül): Temel İstatistik, Panel Veri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Dijital Beşeri Bilimler, Psikometri, Biyoistatistik, Veri Analitiği

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu (6 modül): İklim Değişikliği ve Küresel Politikalar, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Finans Ekosistemi, Sosyal Sürdürülebilirlik, Temiz Enerji Teknolojileri

Açılış dersi 3 Kasım'da, başvurular 14-20 Ekim'de

Eğitimler çevrim içi yapılacak. Ortak temel derslerin ardından alan odaklı modüllere geçilecek; dersler haftada bir gün, üçer saat olarak düzenlenecek.

Platformun yeni akademik dönemi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00-17.00 arasında bütün modüllerin katılımına açık ortak bir açılış dersiyle başlayacak. Programa katılmak isteyenler başvurularını 14-20 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.

Özvar: Veri Analizi Okulu'na yaklaşık 30 bin kişi aktif katılım sağladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklamasında üniversitelerin akademik birikimini toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturmayı amaçladıklarını, dijital dönüşümün de bu hedef doğrultusunda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Özvar, "Yükseköğretimde dijital dönüşümü, üniversitelerimizin akademik birikimini daha geniş kesimlere ulaştırmanın önemli bir aracı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Veri Analizi Okulu'na yaklaşık 30 bin kişi aktif katılım sağladı. Şimdi bu tecrübeyi yeni modüller ve Sürdürülebilirlik Okulu ile geliştirerek Dijital Üniversite Platformu'na dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru koşulları, eğitim programı ve diğer ayrıntılar, YÖK ile Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.