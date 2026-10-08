  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu? Almanya'da merkezin çöküşü AK Parti MYK'sında! Zafer Sırakaya Avrupa'daki tehlikeli yükselişi raporladı Bakan Gürlek'ten dikkat çeken sözler: Adalet pasaportsuz da dolaşabilmeli Bakan Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu: Fiyat istikrarı ve mali disiplin korunacak MSB’den Mekke Savunma İttifakı açıklaması: Suudi Arabistan için kritik adım İzmir paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Provokatör Berna Laçin SEGBİS ile ifade verecek Güvenlik kamerasına yansıdı: Maltepe’deki 7 katlı bina böyle çöktü Karabağ savaşlarında kaybolanlar araştırılıyor! 3 bin 682 kişinin akıbeti belirsiz Maltepe’de çöken binada arama kurtarma durduruldu: Enkaz altında hala 2 kişi var Bakan Ersoy duyurdu: Kayalıpınar’da tarihi keşif! 3 bin 400 yıl sonra gün ışığına kavuştu
Teknoloji YÖK'ün Veri Analizi Okulu, 16 modüllü Dijital Üniversite Platformu'na dönüşüyor
Teknoloji

YÖK'ün Veri Analizi Okulu, 16 modüllü Dijital Üniversite Platformu'na dönüşüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
YÖK'ün Veri Analizi Okulu, 16 modüllü Dijital Üniversite Platformu'na dönüşüyor

YÖK'ün geçen yıl başlattığı Veri Analizi Okulu, 2026-2027'de üç okul ve 16 modüllük Dijital Üniversite Platformu'na dönüşüyor; başvurular 14-20 Ekim'de.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde geçen yıl başlatılan Veri Analizi Okulu, 2026-2027 akademik yılında kapsamı genişletilerek Dijital Üniversite Platformu'na dönüşüyor. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre platform; yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında herkese açık ve ücretsiz eğitim imkanı sunacak.

Eğitimleri, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden dünya çapında tanınan akademisyenler verecek.

Üç okulda 16 eğitim modülü yer alacak

Platform; Yapay Zeka Okulu, Veri Analizi Okulu ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu'nu aynı çatı altında buluşturacak. Yürütücülüğü Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi üstlenecek; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de programa akademik katkı sağlayacak.

Modüllerin okullara dağılımı şöyle:

  • Yapay Zeka Okulu (3 modül): Makine Öğrenmesi, Kolaylaştırıcı Araçlar, Modern Yazılım Geliştirme
  • Veri Analizi Okulu (7 modül): Temel İstatistik, Panel Veri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Dijital Beşeri Bilimler, Psikometri, Biyoistatistik, Veri Analitiği
  • Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu (6 modül): İklim Değişikliği ve Küresel Politikalar, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Finans Ekosistemi, Sosyal Sürdürülebilirlik, Temiz Enerji Teknolojileri

Açılış dersi 3 Kasım'da, başvurular 14-20 Ekim'de

Eğitimler çevrim içi yapılacak. Ortak temel derslerin ardından alan odaklı modüllere geçilecek; dersler haftada bir gün, üçer saat olarak düzenlenecek.

Platformun yeni akademik dönemi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00-17.00 arasında bütün modüllerin katılımına açık ortak bir açılış dersiyle başlayacak. Programa katılmak isteyenler başvurularını 14-20 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.

Özvar: Veri Analizi Okulu'na yaklaşık 30 bin kişi aktif katılım sağladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklamasında üniversitelerin akademik birikimini toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturmayı amaçladıklarını, dijital dönüşümün de bu hedef doğrultusunda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Özvar, "Yükseköğretimde dijital dönüşümü, üniversitelerimizin akademik birikimini daha geniş kesimlere ulaştırmanın önemli bir aracı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Veri Analizi Okulu'na yaklaşık 30 bin kişi aktif katılım sağladı. Şimdi bu tecrübeyi yeni modüller ve Sürdürülebilirlik Okulu ile geliştirerek Dijital Üniversite Platformu'na dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru koşulları, eğitim programı ve diğer ayrıntılar, YÖK ile Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"
Gündem

CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden patlak veren kriz CHP'yi bir kez daha birbirine düşürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Özgür Ö..
Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu
Gündem

Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa spekülatörlerine ve finansal vurgunculara göz açtırmıyor. Odine Şehircilik ve Teknoloji A.Ş. hisselerin..
Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...
Gündem

Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...

Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan’da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23