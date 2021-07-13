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Gündem YÖK’ten yeni karar! Üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek
Gündem

YÖK’ten yeni karar! Üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üniversitelerdeki yaz öğretimlerine ilişkin aldığı yeni kararı üniversitelere yazı ile bildirildi. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 15:10:00 -
YÖK’ten yeni karar! Üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek

 Yeni Akit  Ankara 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üniversitelerdeki yaz öğretimlerine ilişkin aldığı yeni kararı üniversitelere yazı ile bildirildi  Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi. YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak. Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

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