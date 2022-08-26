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İSLAM YÖK'ten yalanlama: El-Ezher ve Medine İslam üniversitelerinde denklik iptal edilmedi
İSLAM

YÖK'ten yalanlama: El-Ezher ve Medine İslam üniversitelerinde denklik iptal edilmedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı medya organlarında, Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi ve Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesinde 2015’ten bu yana verilen denklik belgelerinin iptal edildiği ve diplomaların geçersiz kılındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 21:39:00 -
YÖK'ten yalanlama: El-Ezher ve Medine İslam üniversitelerinde denklik iptal edilmedi

Kuruldan yapılan açıklamada, El-Ezher Üniversitesi ve Medine İslam Üniversitesinin YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında olduğu, herhangi yeni bir kararın alınmadığı aktarıldı.
2016-2022 arasında El-Ezher Üniversitesi mezunu 299 kişiye “doğrudan denklik”, 43 kişiye “ders tamamlama” ve 15 kişi hakkında da “ret” kararı verildiği bildirilen açıklamada, bu yıl ise Suudi Arabistan’dan 4 kişinin başvurusu hakkında “ders tamamlama” kararı verildiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“YÖK, fakülte bazında mezunların belli kriterlerle mezun olmaları ve eş değerlilikleri gözeterek, tüm mezuniyet alanlarında denklik işlemlerini, hakkaniyet, kalite ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yapmaktadır. Son günlerde bazı medya organlarında Mısır’daki El-Ezher Üniversitesinde ve Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesinde 2015’ten bugüne kadar verilen denklik belgelerinin iptal edildiği ve diplomaların geçersiz kılındığı şeklinde yer alan haberler gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır.”

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