YÖK’ten para ile ödev hazırlatanlara suç duyurusu

Suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak “nitelikli dolandırıcılık” ve “suça yardım” suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan destek alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi. Dilekçede, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve çevrim içi sınavlara müdahil olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi. Danışmanlık/tez yazım ofisleri yetkilileri ile bu yerlerden destek alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar ve savcılıkça yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilecek faillerin “dolandırıcılık”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suça yardım etme” suçlarından cezalandırılmaları istendi.