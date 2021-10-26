YÖK’ten Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri için müjde
2021 Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri hakkında duyuru yapan YÖK, Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemlerini yaptıramayanlara müjdeli haberi verdi.
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YÖK tarafından yapılan duyuruda, “Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 21.10.2021 tarihli toplantısında; 2021 Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesinin ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.