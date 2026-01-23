  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa’da NATO isyanı! Solcular Macron’a resti çekti: "Bu kirli ittifaktan derhal ayrılalım!" Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti İSKİ, içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na atık su akıttı İSKİ'den bir skandal daha Prens Harry mahkemede: ‘Hayatımızı cehenneme çevirdiler’ Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp
Eğitim YÖK'ten İranlı öğrencilere yardım eli: Ödemelerde "internet" esnekliği!
Eğitim

YÖK'ten İranlı öğrencilere yardım eli: Ödemelerde "internet" esnekliği!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
YÖK'ten İranlı öğrencilere yardım eli: Ödemelerde "internet" esnekliği!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran’daki iletişim krizi nedeniyle harçlarını yatıramayan öğrenciler için üniversitelere genelge göndererek; taksitlendirme ve ek süre verilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören İranlı öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için harekete geçti.

İran genelinde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle ailelerinden para transferi alamayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödeyemedikleri gerekçesiyle YÖK’e başvurdu.

Başvuruları değerlendiren YÖK, bu durumun öğrencilerin kendi iradeleri dışında gelişen teknik bir kriz olduğunu belirterek tüm devlet ve vakıf üniversitelerine resmi bir yazı gönderdi.

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; "Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrenciler tarafından; İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları, bu sebeple yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri ve öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyemedikleri yönünde tarafımıza başvurular iletilmektedir. Söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyememelerinin, kendi iradeleri dışında gelişen ve ülke genelinde yaşanan teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; İran uyruklu öğrencilerin öğretim ücretlerinin bahar dönemi içerisinde ödenebilmesine imkan tanınması, taksitlendirme dahil olmak üzere makul süre verilmesinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim" ifadelerine yer verilerek, üniversite yönetimlerinden taksitlendirme ve ek süre konusunda kolaylık sağlanması istendi.

 

Günlerdir internet yok! İran’dan flaş açıklama
Günlerdir internet yok! İran’dan flaş açıklama

Dünya

Günlerdir internet yok! İran’dan flaş açıklama

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

Sinan Burhan'dan gazetecileri heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettik
Sinan Burhan'dan gazetecileri heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettik

Gündem

Sinan Burhan'dan gazetecileri heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettik

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon
İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

Dünya

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı
Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı

Dünya

Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı

Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç!
Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç!

Gündem

Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç!

İran tarihinde var olan Türkler ve günümüzdeki Türk izleri
İran tarihinde var olan Türkler ve günümüzdeki Türk izleri

Okur Postası

İran tarihinde var olan Türkler ve günümüzdeki Türk izleri

Başkan Erdoğan, İran lideri Pezeşkiyan ile görüştü
Başkan Erdoğan, İran lideri Pezeşkiyan ile görüştü

Gündem

Başkan Erdoğan, İran lideri Pezeşkiyan ile görüştü

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Büyük bir donanmamız yolda!"
Trump’tan İran’a açık tehdit: "Büyük bir donanmamız yolda!"

Dünya

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Büyük bir donanmamız yolda!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23