YÖK'ten İranlı öğrencilere yardım eli: Ödemelerde "internet" esnekliği!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören İranlı öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için harekete geçti.

İran genelinde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle ailelerinden para transferi alamayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödeyemedikleri gerekçesiyle YÖK’e başvurdu.

Başvuruları değerlendiren YÖK, bu durumun öğrencilerin kendi iradeleri dışında gelişen teknik bir kriz olduğunu belirterek tüm devlet ve vakıf üniversitelerine resmi bir yazı gönderdi.

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; "Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrenciler tarafından; İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları, bu sebeple yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri ve öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyemedikleri yönünde tarafımıza başvurular iletilmektedir. Söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyememelerinin, kendi iradeleri dışında gelişen ve ülke genelinde yaşanan teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; İran uyruklu öğrencilerin öğretim ücretlerinin bahar dönemi içerisinde ödenebilmesine imkan tanınması, taksitlendirme dahil olmak üzere makul süre verilmesinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim" ifadelerine yer verilerek, üniversite yönetimlerinden taksitlendirme ve ek süre konusunda kolaylık sağlanması istendi.