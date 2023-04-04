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Ekonomi YÖK’ten flaş açıklama! Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı
Ekonomi

YÖK’ten flaş açıklama! Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 13:27:00 -
YÖK’ten flaş açıklama! Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığı açıklandı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2 bin 500 TL’ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Daha önce bin TL olan YÖK Lisans Destek Bursu bin 875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı bin 500 TL’den bin TL’ye yükseltildi.

YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 TL olan burs miktarı 2 bin TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL’ye yükseltildi.

YÖK’ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor.

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