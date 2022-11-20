YÖK’ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gelecek yıl araştırma üniversiteleri ile bölgesel kalkınmaya katkı veren üniversitelerin bütçelerinde ciddi artışlar yapılacağını belirterek, siber güvenlik, yapay zeka, ileri malzeme teknolojisi gibi Türkiye’nin öncelikli bilim alanlarında, öğretim elemanıyla ve yayın performanslarıyla öne çıkan üniversitelere yeni destek sistemi başlatacaklarını bildirdi.

208 üniversite içerisinde araştırma kapasitesi ve kalitesiyle öne çıkan üniversiteleri bir araya toplamaya ve onları desteklemeye çalıştıklarını bildiren Özvar, şunları söyledi: “Bu, YÖK’ün en önemli stratejik hedeflerinden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir misyon olarak ortaya koyduğu gibi bu üniversitelerimizin içerisinde inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en az 4 veya 5’inin, ilk 500 üniversite içerisinde bulunması için fevkalade büyük bir mücadele ve gayret içerisindeyiz.”

Özvar, üniversitelere yeni destek sistemini açıkladı

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin güçlü taraflarını desteklemeyi stratejik hedef olarak benimsediklerini belirterek, daha önce açıkladıkları üniversite desteklerinin dışında yeni bir destek sistemini de ilk kez paylaştı.

Özvar, bu yeni destek sistemine ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye’de öncelikli bilim araştırma sahasında öne çıkmaya başlayan üniversitelerimiz bulunuyor. Bireysel veya grup çalışmalarıyla siber güvenlik, yapay zeka, ileri malzeme teknolojisi gibi Türkiye’nin öncelikli bilim araştırma sahasında, öğretim elemanıyla, yayın performansıyla dünya çapında öne çıkan üniversitelere özel destek sunmak istiyoruz. Bu üniversitelerimizin, belirli alanlarda fevkalade bilimsel başarı gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu üniversitelerimize de ayrı bir destek programı ilan edeceğiz. Üniversitelerin güçlü yönlerini öne çıkartarak yapacağımız destek programını önümüzdeki aylarda ilan edeceğiz.”

Erol Özvar, Türkiye’nin 100. yılında 100 Mükemmeliyet Projesi”ne sadece üniversitelerin değil fakültelerin, bölümlerin, ana bilim dallarının ve enstitülerin de başvurabileceklerini bildirdi.

YÖK Akademik Hareketlilik Projesi’nin de 2022-2023 bahar yarıyılında başlatılacağını bildiren Özvar, 200 dolayında bilim insanının bu kapsamda öğretim üyesi ihtiyacı çekilen üniversitelerde görevlendirileceğini açıkladı.

Projenin tamamen gönüllülük prensibiyle ve ihtiyaca göre hayata geçirileceğini belirten Özvar, projeye katılan akademisyenlere de bir teşvik sistemi uygulanacağını ifade etti.

Üniversitelere destekler gelecek yıl da artacak

YÖK Başkanı Özvar, önümüzdeki yıl, araştırma üniversitelerine verilen desteğin artacağını kaydederek şunları söyledi: “Kendi bütçelerinin dışında YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kanalıyla büyük maddi imkanlar ayrılacak.” Erol Özvar, verilen desteklerin sadece araştırma üniversiteleri ile sınırlı olmadığını belirterek, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda misyon sahibi üniversitelere de aynı şekilde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.