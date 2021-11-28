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Kadın - Aile Yoksul aileler yararına etkinlik
Kadın - Aile

Yoksul aileler yararına etkinlik

Van’da, Umut Kervanı tarafından yetim ve yoksul aileler yararına hayır panayırı kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:18:00 - 2021-11-28 23:23:03
Yoksul aileler yararına etkinlik

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yoksul aileler yararına kurulan hayır panayırında giyecek, kırtasiye, ev eşyaları, kitap ve ev yemekleri yer aldı. Üç gün boyunca açık olacak olan hayır panayırıyla ilgili açıklamada bulunan Van Umut Kervanı Yönetim Kurulu Üyesi Turan Boldağ, herkesi beklediklerini söyledi. Derneğe kayıtlı yaklaşık 6 bin fakir ve yardıma muhtaç ailenin olduğuna dikkat çeken Boldağ, “Bu ailelerimize yıl içerisinde periyodik olarak yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bunun yanında yılda bir defa da olmak üzere bu tarz programlar düzenlemeye çalışıyoruz. Bu etkinliklerin amacı zengin ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından bize bağışlanan elbise ve yiyecekleri uygun bir fiyata satıp, fakir ve muhtaç ailelerle paylaşmaktır” dedi.

Korona virüs pandemisinin de etkisiyle insanların ekonomik anlamda sorun yaşadığını dile getiren Boldağ, “Fakir ve yoksul sayımız her geçen gün artıyor. Hayırsever ve zengin vatandaşlarımız zekat, sadaka ve fitrelerini verirlerse; bizler de Umut Kervanı olarak bir köprü vazifesi göreceğiz ve bunları gerçek hak sahiplerine, yani o miskin ve muhtaç olan kardeşlerimize ulaştıracağız. Eğer biz maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarsak, Allah da bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Bizler Allah’ın kullarına merhamet edersek, Allah da bize merhamet edecektir” ifadelerini kullandı.

Yoksul nedir?

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur.

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