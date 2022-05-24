Yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçakları kaç gün bedelli askerlik yapacak?

Türkiye'de askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası sayıları 550 bini bulan yoklama kaçaklarına ilişkin bedelli askerlik müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların yoklama kaçağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu. Bakaya kalanlar ve yoklama kaçakları için belirlenen ücretler henüz açıklanmadı, açıklanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

Bedelli askerlik şartı nedir?

18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 30 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" (dövizle askerlik hizmetine tabi erler) ismi de verilir.

Bedelli askerlik kaç gün yapılır?

Bedelli askerlik süresi hem normal olarak bedelli askerlik yapacaklar hem de yoklama kaçaları tarafından merak ediliyor. bedelli askerlik ücretini ödeyen kişiler, bedelli askerlik uygulaması kapsamında 1 aylık temel askerlik eğitimi almak üzere askere giderek vatan hizmeti olan askerlik vazifesini yerine getirmiş kabul edilir. Bedeli askerlik süresi toplam 21 gündür ve bedelli askerlik için görev tarihleri yıllara göre belirlenen takvimde değişmektedir.

Bedelli askerlik sevk tarihleri

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022